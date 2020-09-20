Зниження реального ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6,3%, а пік його падіння припав на другий квартал.
Дивися повний текст Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 07:44
Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року.
Додано: Вів 22 вер, 2020 07:44
А шо там сложного прогнозировать, доллар за 30 мы уже видели, евро к доллару 1,35 тоже. Ничего нового, рано или поздно к этому придём и ничего страшного не случиться.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|