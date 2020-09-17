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Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Якби видобутий в Україні газ реалізовувався через біржу, то його ціна була б нижчою.
Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35
Наконец то дошло хоть до кого-то, о чем пишут эксперты уже 15 лет!!!
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d_s_n
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