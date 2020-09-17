Якби видобутий в Україні газ реалізовувався через біржу, то його ціна була б нижчою.
Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35
Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу.
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:56
Наша пісня гарна й нова, розпочнемо її знову. Нічого нам це не дасть, окрім зниження видобутку (не буде за що бурити нові свердловини), збільшення дефіциту бюджету та збагачення певних осіб (будуть купляти дешевий газ і продавати задорого).
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