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Український газ за ціною
іноземного: в Раді повідомили,...

Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35

Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...

Пропонуємо до обговорення:
Якби видобутий в Україні газ реалізовувався через біржу, то його ціна була б нижчою.

Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35

Наконец то дошло хоть до кого-то, о чем пишут эксперты уже 15 лет!!!
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:56

Наша пісня гарна й нова, розпочнемо її знову. Нічого нам це не дасть, окрім зниження видобутку (не буде за що бурити нові свердловини), збільшення дефіциту бюджету та збагачення певних осіб (будуть купляти дешевий газ і продавати задорого).
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:25

Вся проблема у нас в монополии. если бы продавцов газа в Украине было хотя бы пару сотен, подобной ерунды не было бы. Если бы, у нас был единственный продавец авто - автозаз, то нам бы парили ланосы и таврии по цене новых машин в Берлине/Париже+доставка и налоги. Но такое невозможно, поскольку Евросоюз быстро бы по рукам надавал. А с газом пока получается, потому что последних лет 30 была нехватка газа в Европе и они больше сами покупали, но ситуация меняется - климат теплее, поставщиков всё больше, и скоро немцы и французы тоже захотят торговать газом в самой энергозатратной стране Европы с 40млн. населения. И никуда Нафтогаз не денется - прийдется конкурировать, печально, что на создание этого рынка уйдет несколько лет, а может и десятилетие. Но это вопрос времени
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:42

Re: Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,.

  d_s_n написав:Наконец то дошло хоть до кого-то, о чем пишут эксперты уже 15 лет!!!

Некоторых экспертов уже на кладбище отнестли, но на пенсию выходит новое поколению всё-взять-и-поделить экспертов.

А люди сделавшие себе состояние на разнице в цене бытогово и небытового газа спокойно попивают свой виски в Ростове.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:24

  ALexxxS написав:Вся проблема у нас в монополии. если бы продавцов газа в Украине было хотя бы пару сотен, подобной ерунды не было бы. Если бы, у нас был единственный продавец авто - автозаз, то нам бы парили ланосы и таврии по цене новых машин в Берлине/Париже+доставка и налоги. Но такое невозможно,


Разве Вы не в курсе, что у нас так и было. И космические суммы за растаможку автомобилей, тяжкое наследие тех времен и существующие до сих пор, были введены именно из-за этого, под флагом поддержки Атечественного Производителя.
alter
 
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