Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...

Додано: Вів 22 вер, 2020 13:25

Вся проблема у нас в монополии. если бы продавцов газа в Украине было хотя бы пару сотен, подобной ерунды не было бы. Если бы, у нас был единственный продавец авто - автозаз, то нам бы парили ланосы и таврии по цене новых машин в Берлине/Париже+доставка и налоги. Но такое невозможно, поскольку Евросоюз быстро бы по рукам надавал. А с газом пока получается, потому что последних лет 30 была нехватка газа в Европе и они больше сами покупали, но ситуация меняется - климат теплее, поставщиков всё больше, и скоро немцы и французы тоже захотят торговать газом в самой энергозатратной стране Европы с 40млн. населения. И никуда Нафтогаз не денется - прийдется конкурировать, печально, что на создание этого рынка уйдет несколько лет, а может и десятилетие. Но это вопрос времени