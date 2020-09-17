Якби видобутий в Україні газ реалізовувався через біржу, то його ціна була б нижчою.
Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:35
Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили, як знизити вартість газу.
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:56
Наша пісня гарна й нова, розпочнемо її знову. Нічого нам це не дасть, окрім зниження видобутку (не буде за що бурити нові свердловини), збільшення дефіциту бюджету та збагачення певних осіб (будуть купляти дешевий газ і продавати задорого).
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:25
Вся проблема у нас в монополии. если бы продавцов газа в Украине было хотя бы пару сотен, подобной ерунды не было бы. Если бы, у нас был единственный продавец авто - автозаз, то нам бы парили ланосы и таврии по цене новых машин в Берлине/Париже+доставка и налоги. Но такое невозможно, поскольку Евросоюз быстро бы по рукам надавал. А с газом пока получается, потому что последних лет 30 была нехватка газа в Европе и они больше сами покупали, но ситуация меняется - климат теплее, поставщиков всё больше, и скоро немцы и французы тоже захотят торговать газом в самой энергозатратной стране Европы с 40млн. населения. И никуда Нафтогаз не денется - прийдется конкурировать, печально, что на создание этого рынка уйдет несколько лет, а может и десятилетие. Но это вопрос времени
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:42
Re: Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,.
Некоторых экспертов уже на кладбище отнестли, но на пенсию выходит новое поколению всё-взять-и-поделить экспертов.
А люди сделавшие себе состояние на разнице в цене бытогово и небытового газа спокойно попивают свой виски в Ростове.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:24
Разве Вы не в курсе, что у нас так и было. И космические суммы за растаможку автомобилей, тяжкое наследие тех времен и существующие до сих пор, были введены именно из-за этого, под флагом поддержки Атечественного Производителя.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:57
Они бы по-любому сделали состояние."люди" замутили под себя систему, и как деньги выбирать-вопрос чисто технический.
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:00
Re: Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,.
Вполне возможно. Но речь о том что существование "справедливой" цены и цены для прочих всегда даёт возможность курченкам и прочим делать на этом свои капиталы.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:36
почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...
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