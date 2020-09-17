RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український газ за ціною
іноземного: в Раді повідомили,...

Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:15

  Тракторист написав:почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...

Между "іноземним газом по цене іноземного", и "українським газом по цене іноземного" я бы предпочёл первый вариант.
Если товар или услуга оплачены - то пусть мой газик отправляется хоть в кругосветку, только фактически.
А спонсировать газовых свинорылов, захвативших природный ресурс, принадлежащий всем гражданам, и устанавливающих монопольные цены - зачем?
Или продающих "агрессивный" газ по цене "свободного"?

Кстати, то ли "реформаторы", то ли "самокатчики", то ли "слайдеристы" обещали распределять прибыль от продажи природных ресурсов по "рыночным" ценам между веми гражданами.

И где это всё? Пока распределяют прибыль между 10-ком сынков и мамаш, которых можно назвать украинцами только по формальным признакам
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12656
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7163 раз.
Подякували: 3337 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:29

  Вкладчик1234 написав:
  Тракторист написав:почему-то такие "острые" вопросы возникают в основном перед выборами, но потом благополучно зарываются...

Между "іноземним газом по цене іноземного", и "українським газом по цене іноземного" я бы предпочёл первый вариант.
Если товар или услуга оплачены - то пусть мой газик отправляется хоть в кругосветку, только фактически.
А спонсировать газовых свинорылов, захвативших природный ресурс, принадлежащий всем гражданам, и устанавливающих монопольные цены - зачем?
Или продающих "агрессивный" газ по цене "свободного"?

Кстати, то ли "реформаторы", то ли "самокатчики", то ли "слайдеристы" обещали распределять прибыль от продажи природных ресурсов по "рыночным" ценам между веми гражданами.

И где это всё? Пока распределяют прибыль между 10-ком сынков и мамаш, которых можно назвать украинцами только по формальным признакам

не преуменьшайте - "достойных" украинцев значительно больше 10... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 06.08.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...
R2 » Сер 16 вер, 2020 12:52
2 211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 23:49
Scotch
Український автопром: випуск автотранспортних засобів...
R2 » П'ят 18 вер, 2020 17:59
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 17:59
sena_2008atp
У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне 1, 2, 3
R2 » Сер 16 вер, 2020 11:38
27 1392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:17
sasch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20640)
22.09.2020 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.