Український газ за ціною іноземного: в Раді повідомили,...

Между "іноземним газом по цене іноземного", и "українським газом по цене іноземного" я бы предпочёл первый вариант.
Если товар или услуга оплачены - то пусть мой газик отправляется хоть в кругосветку, только фактически.
А спонсировать газовых свинорылов, захвативших природный ресурс, принадлежащий всем гражданам, и устанавливающих монопольные цены - зачем?
Или продающих "агрессивный" газ по цене "свободного"?
Кстати, то ли "реформаторы", то ли "самокатчики", то ли "слайдеристы" обещали распределять прибыль от продажи природных ресурсов по "рыночным" ценам между веми гражданами.
И где это всё? Пока распределяют прибыль между 10-ком сынков и мамаш, которых можно назвать украинцами только по формальным признакам