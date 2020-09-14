Про це "пише":https://mtu.gov.ua/news/32225.html Мінінфраструктури
Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:49
Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)
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Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:50
На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) - это уже рецидивисты, продать автомобили с аукциона.
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