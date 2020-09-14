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Дальнобійникам виписали
мільйонні штрафи (фото)

Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:49

Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це "пише":https://mtu.gov.ua/news/32225.html Мінінфраструктури

Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:50

На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) - это уже рецидивисты, продать автомобили с аукциона.
Rainbow
 
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