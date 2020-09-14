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Дальнобійникам виписали
мільйонні штрафи (фото)

Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:49

Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це "пише":https://mtu.gov.ua/news/32225.html Мінінфраструктури

Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:50

На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) - это уже рецидивисты, продать автомобили с аукциона.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:40

Машины нужно конфисковать при 5% перевесе и точка.
Это обычная практика зарубежом.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:03

нужно в 100 раз поднять штрафы для них. Напомню- именно они убивают дороги, на которые выделяется множество средств ежегодно. Поломал- оплати, просто же. А то копейки с них берут, что это такое, благотворительность?
dramiel87
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:32

Финанс, миллионные штрафы - это множественное число словосочетания "миллионный штраф", что в свою очередь обозначает, что каждый штраф сопоставим в размере с миллионом, а не общая сумма собранных.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32

Штраф должен быть равен стоимости авто при таких превышениях. А так... они компенсируют штраф в течение двух -трех месяцев.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33

Предлагаю проще - превышение на 1т - 1тыс. евро. Все просто - 1кг - 1евро. И уже не будет смысла рисковать.
balta_laska
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:13

ну, по моему все равно достаточно суровые штрафы.
Кто раз попался в следующий раз подумает 2 раза.
Хотя номер 5 в списке улыбнуло: 49б95 евро.
наверное, ошибка на порядок.
vlinev2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:04

Они асфальт наоборот укатывают, чтобы не распадался, а вы им штрафы лепите. )))
Возле каждой автобусной остановки видна колея на асфальте. От автобусов и троллейбусов. Когда городской транспорт штрафовать то будем? Дорогу портят.
p_a_l
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