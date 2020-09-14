Про це "пише":https://mtu.gov.ua/news/32225.html Мінінфраструктури
Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:49
Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото).
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:50
На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО “СПМК-17”) - это уже рецидивисты, продать автомобили с аукциона.
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:40
Машины нужно конфисковать при 5% перевесе и точка.
Это обычная практика зарубежом.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:03
нужно в 100 раз поднять штрафы для них. Напомню- именно они убивают дороги, на которые выделяется множество средств ежегодно. Поломал- оплати, просто же. А то копейки с них берут, что это такое, благотворительность?
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:32
Финанс, миллионные штрафы - это множественное число словосочетания "миллионный штраф", что в свою очередь обозначает, что каждый штраф сопоставим в размере с миллионом, а не общая сумма собранных.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32
Штраф должен быть равен стоимости авто при таких превышениях. А так... они компенсируют штраф в течение двух -трех месяцев.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33
Предлагаю проще - превышение на 1т - 1тыс. евро. Все просто - 1кг - 1евро. И уже не будет смысла рисковать.
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:13
ну, по моему все равно достаточно суровые штрафы.
Кто раз попался в следующий раз подумает 2 раза.
Хотя номер 5 в списке улыбнуло: 49б95 евро.
наверное, ошибка на порядок.
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:04
Они асфальт наоборот укатывают, чтобы не распадался, а вы им штрафы лепите. )))
Возле каждой автобусной остановки видна колея на асфальте. От автобусов и троллейбусов. Когда городской транспорт штрафовать то будем? Дорогу портят.
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