Від сьогодні, з 22 вересня, в Україні запрацює послуга смарт-квиток — один квиток на всі види громадського транспорту.
Дивися повний текст В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт: де запрацює послуга та яка вартість.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47
В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...
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Дивися повний текст В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт: де запрацює послуга та яка вартість.
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