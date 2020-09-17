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В Україні запроваджують
єдиний смарт-квиток на...

В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47

В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...

Пропонуємо до обговорення:
Від сьогодні, з 22 вересня, в Україні запрацює послуга смарт-квиток — один квиток на всі види громадського транспорту.

Дивися повний текст В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт: де запрацює послуга та яка вартість.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:48

Единым он будет когда маршрутки им можно будет оплачивать
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:19

А можно просто картой оплачивать везде?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:51

Re: В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...

єдиний смарт-квиток ... де запрацює послуга

Единый смарт-билет на президентский велосипед.

Він запевнив, що до кінця року послуга буде можлива у всьому столичному транспорті, у Харкові, Маріуполі та Львівській області.

Нью-Васюки. Зе Нью-Васюки.

В Харькове больше двух лет внедряли единый проездной на метро+троллейбус+трамвай в виде-смарт-карты с NFC.

Приходит Криклий и за три месяца внедряет проезд по бумажному листику формата А4 в метро+троллейбусе+трамвае+маршрутках+канатке. :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 вер, 2020 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:52

А что им можно будет оплатить в Харькове, кроме ЖД ?
Они хотят интегрировать эту карту в систему Е-Ticket, которая то и с родными картами заработала только через год после запуска. Или хотят гепын е-билет свернуть, и заменить на этот ?
Kalgan
 
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