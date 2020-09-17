Від сьогодні, з 22 вересня, в Україні запрацює послуга смарт-квиток — один квиток на всі види громадського транспорту.
Дивися повний текст В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт: де запрацює послуга та яка вартість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 10:47
В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на транспорт: де запрацює послуга та яка вартість.
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:51
Re: В Україні запроваджують єдиний смарт-квиток на...
єдиний смарт-квиток ... де запрацює послуга
Единый смарт-билет на президентский велосипед.
Він запевнив, що до кінця року послуга буде можлива у всьому столичному транспорті, у Харкові, Маріуполі та Львівській області.
Нью-Васюки. Зе Нью-Васюки.
В Харькове больше двух лет внедряли единый проездной на метро+троллейбус+трамвай в виде-смарт-карты с NFC.
Приходит Криклий и за три месяца внедряет проезд по бумажному листику формата А4 в метро+троллейбусе+трамвае+маршрутках+канатке.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 22 вер, 2020 12:56, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:52
А что им можно будет оплатить в Харькове, кроме ЖД ?
Они хотят интегрировать эту карту в систему Е-Ticket, которая то и с родными картами заработала только через год после запуска. Или хотят гепын е-билет свернуть, и заменить на этот ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|