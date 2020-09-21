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Міжбанк: банки спробують "зловити хвилю" на зростанні долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:06
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок попит на валюту посилиться: дивлячись, як дорожчає долар, до покупок підключаться банки, які спробують зіграти на зростанні: вранці купити, щоб у другій половині дня продати дорожче.
Дивися повний текст Міжбанк: банки спробують \"зловити хвилю\" на зростанні долара
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R2
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:06
$ вже дешевіє...
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olegvol2020
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:08
Так заохотив чи розохотив покупців: якщо це з рос. "раззадоріл", то скірш за все розбурхав, заохотив
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:24
Главное ..опу не поймать...
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svetoch-10
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