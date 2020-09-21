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Міжбанк: банки спробують "зловити
хвилю" на зростанні долара

Міжбанк: банки спробують "зловити хвилю" на зростанні долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:06

Міжбанк: банки спробують "зловити хвилю" на зростанні долара

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок попит на валюту посилиться: дивлячись, як дорожчає долар, до покупок підключаться банки, які спробують зіграти на зростанні: вранці купити, щоб у другій половині дня продати дорожче.

Дивися повний текст Міжбанк: банки спробують \"зловити хвилю\" на зростанні долара.
R2
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$ вже дешевіє...
olegvol2020
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:08

Так заохотив чи розохотив покупців: якщо це з рос. "раззадоріл", то скірш за все розбурхав, заохотив
svyatoslav_hromyak
 
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Главное ..опу не поймать...
svetoch-10
 
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