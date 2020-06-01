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Дивися повний текст Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40 Industrial Park» біля Києва.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:41
Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40...
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Дивися повний текст Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40 Industrial Park» біля Києва.
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