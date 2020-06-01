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Dragon Capital побудує
індустріальний парк «E40...

Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:41

Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40...

Пропонуємо до обговорення:
h2. Справка Finance.ua:

Дивися повний текст Dragon Capital побудує індустріальний парк «E40 Industrial Park» біля Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:41

Землю купили чи ще хочуть купити ?
lov2108
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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