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За вересень ціна на електроенергію
для бізнесу зросла на 17%

За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:20

За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:20

Спасибо Ахметову (и не только) за это.
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