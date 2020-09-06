Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".
Дивися повний текст За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 13:20
За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%
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Дивися повний текст За вересень ціна на електроенергію для бізнесу зросла на 17%.
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