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Найбільший російський інтернет-магазин
почав працювати в...

Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:07

Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries запускає продажі в Україні. Так, Україна з'явилася на офіційному сайті в списку країн, з якими працює компанія. Також там тепер вказані умови доставки по Україні.

Дивися повний текст Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:08

як сама редакція ставиться до цієї "бізнес" - новини - як до прориву/стрибку/рішучому кроку чи це просто реклама? ну так щоб просто визначитись остаточно...
ruslan42212
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