Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries запускає продажі в Україні. Так, Україна з'явилася на офіційному сайті в списку країн, з якими працює компанія. Також там тепер вказані умови доставки по Україні.
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Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в Україні
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:08
як сама редакція ставиться до цієї "бізнес" - новини - як до прориву/стрибку/рішучому кроку чи це просто реклама? ну так щоб просто визначитись остаточно...
ruslan42212
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:07
Неплохой жилетик нашел
https://wildberries.ua/product?card=814 ... egory=8150
И мову выбрать нельзя, только на русском.
Ой, ганьба-ганьбинушка.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:41
summacut только упоротый дол..еб в таком сортире что-то купит, хехе
transi1
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:48
transi1 написав: summacut
только упоротый дол..еб в таком сортире что-то купит, хехе
Согласен, магазинчик пока сыроват. Ну ничего, допилят, дадут рекламу, сео-х*ео и дело пойдет.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:50
Порошенко-младший заценит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:52
можно сказать, раскрутка прошла успешно ))
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