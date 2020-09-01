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Найбільший російський інтернет-магазин
почав працювати в...

Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:07

Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший російський онлайн-магазин Wildberries запускає продажі в Україні. Так, Україна з'явилася на офіційному сайті в списку країн, з якими працює компанія. Також там тепер вказані умови доставки по Україні.

Дивися повний текст Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:08

як сама редакція ставиться до цієї "бізнес" - новини - як до прориву/стрибку/рішучому кроку чи це просто реклама? ну так щоб просто визначитись остаточно...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:07

Неплохой жилетик нашел https://wildberries.ua/product?card=814 ... egory=8150
И мову выбрать нельзя, только на русском.
Ой, ганьба-ганьбинушка.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:41

summacut

только упоротый .. в таком сортире что-то купит, хехе
transi1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:48

  transi1 написав:summacut
только упоротый ... в таком сортире что-то купит, хехе


Согласен, магазинчик пока сыроват. Ну ничего, допилят, дадут рекламу, сео-х*ео и дело пойдет.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:50

  summacut написав:Неплохой жилетик нашел https://wildberries.ua/product?card=814 ... egory=8150
И мову выбрать нельзя, только на русском.
Ой, ганьба-ганьбинушка.

Порошенко-младший заценит :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:52

Re: Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в

можно сказать, раскрутка прошла успешно ))
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магаз для бомжар
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:45

Много классных вещей! Спасибо за новость! Ой канешна зрада зрадная ))) но вещи хорошие ;)
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Потвори!
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