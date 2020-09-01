Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:57
в амазоне тоже нет украинского, и на и-бэе тоже, как и на тао-бао и алике. Так чем это отличается от того? =)
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dramiel87
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:04
dramiel87 написав:
в амазоне тоже нет украинского
Потому что Амазон не работает официально в Украине: возможность заказать какие-то товары с доставкой в страну - это не то же самое что "работать в стране". А вот польский, немецкий, турецкий и чешский - есть.
Mind the gap.
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