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Найбільший російський інтернет-магазин
почав працювати в...

Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:57

  summacut написав:Неплохой жилетик нашел https://wildberries.ua/product?card=814 ... egory=8150
И мову выбрать нельзя, только на русском.
Ой, ганьба-ганьбинушка.

в амазоне тоже нет украинского, и на и-бэе тоже, как и на тао-бао и алике. Так чем это отличается от того? =)
dramiel87
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:04

Re: Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в

  dramiel87 написав:в амазоне тоже нет украинского

Потому что Амазон не работает официально в Украине: возможность заказать какие-то товары с доставкой в страну - это не то же самое что "работать в стране". А вот польский, немецкий, турецкий и чешский - есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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