Найбільший російський інтернет-магазин почав працювати в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:57
в амазоне тоже нет украинского, и на и-бэе тоже, как и на тао-бао и алике. Так чем это отличается от того? =)
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dramiel87
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:04
dramiel87 написав:
в амазоне тоже нет украинского
Потому что Амазон не работает официально в Украине: возможность заказать какие-то товары с доставкой в страну - это не то же самое что "работать в стране". А вот польский, немецкий, турецкий и чешский - есть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:33
vidplatavorogam написав:
Потвори!
Да ладно.
А че так Мишка со сцены не прокричал?
А знаете для чего Липецкая Рошенка работала?
Для того чтобы у врагов в заднице слиплось.
Да. Пеця так и заявил на пленках Деркача - У вас Владимир слиплось, дайте подлижу -
Если модераторам мой пост понравился, ставим лаечки, жмем на колокольчики.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Вів 22 вер, 2020 19:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:35
p_a_l написав:
А че так Мишка со сцены не прокричал?
Потому что он прокричал: "русские в Лондоне!"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:47
У шоколадного бессоница сегодня будет. Надумает нацкорпус заказать, а вот под какой офис прилепить их не знает.
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Ratatui
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:48
p_a_l написав: vidplatavorogam написав:
Потвори!
Да ладно.
А че так Мишка со сцены не прокричал?
А знаете для чего Липецкая Рошенка работала?
Для того чтобы у врагов в заднице слиплось.
Да. Пеця так и заявил на пленках Деркача - У вас Владимир слиплось, дайте подлижу -
Если модераторам мой пост понравился, ставим лаечки, жмем на колокольчики.
Они удалились на совещание.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:14
ruslan42212 написав:
як сама редакція ставиться до цієї "бізнес" - новини - як до прориву/стрибку/рішучому кроку чи це просто реклама? ну так щоб просто визначитись остаточно...
Вам показывают уровень пробитого дна, лицедеями.
Лишь бы не поднимали шум о сдаче национальных интересов - наёмников в Белоруссии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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