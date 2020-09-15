Про це ЕП повідомив глава Дніпровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко.
Дивися повний текст Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100 мільйонів доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23
Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100 мільйонів доларів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:23
Дожились.... :( в Днепр вкладывает деньги олигарх из Харькова....
Вот это ж надо быть таким жлобьём.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|