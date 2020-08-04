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НБУ спрогнозували зниження
депозитних ставок в банках

НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:38

НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках

Пропонуємо до обговорення:
Реальна облікова ставка є близькою до нуля.

Дивися повний текст НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:39

Они (ставки) и так низкие. Куда ещё снижать?
Sanyok77
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