Реальна облікова ставка є близькою до нуля.
Дивися повний текст НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:38
НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках
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Дивися повний текст НБУ спрогнозували зниження депозитних ставок в банках.
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