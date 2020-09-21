У вівторок, 22 вересня, у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide.
Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43
В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів
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Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43
Посмотрел на этот пафосный сайт. Очередная пустышка за бюджетные деньги
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