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В Україні представили сервіс
для потенційних інвесторів

В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43

В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 22 вересня, у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide.

Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43

Посмотрел на этот пафосный сайт. Очередная пустышка за бюджетные деньги
alex77
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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