У вівторок, 22 вересня, у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide.
Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43
В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів
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Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43
Посмотрел на этот пафосный сайт. Очередная пустышка за бюджетные деньги
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:50
Их волнуют только....
Ключевые слова:
"бюджетные деньги"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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