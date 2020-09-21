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В Україні представили сервіс
для потенційних інвесторів

В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43

В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 22 вересня, у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide.

Дивися повний текст В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43

Посмотрел на этот пафосный сайт. Очередная пустышка за бюджетные деньги
alex77
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:50

  alex77 написав:Посмотрел на этот пафосный сайт. Очередная пустышка за бюджетные деньги

:lol: :lol: :lol:
Их волнуют только....
Ключевые слова:
"бюджетные деньги"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:50

Опять воровство денег из бюджета, просто Пиар пшик и отсутствие решения каких либо стратегических вопросов.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:28

Re: В Україні представили сервіс для потенційних інвесторів

чето не вижу инвестиционных нянечек. Так дело не пойдет.
Alex2007
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