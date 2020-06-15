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Діджиталізація: які інфраструктурні
сервіси вже працюють...

Діджиталізація: які інфраструктурні сервіси вже працюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:00

Діджиталізація: які інфраструктурні сервіси вже працюють...

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці 2019 року міністерство інфраструктури розробило діджитал-стратегію.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:00

Все, что касается диджитализации в Украине работает коряво и на костылях. Я поражаюсь от поверхностных знаний руководства в этом направлении, на постах госслужащих.
KULANDALE
 
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