Наприкінці 2019 року міністерство інфраструктури розробило діджитал-стратегію.
Дивися повний текст Діджиталізація: які інфраструктурні сервіси вже працюють онлайн.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:00
Діджиталізація: які інфраструктурні сервіси вже працюють...
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Дивися повний текст Діджиталізація: які інфраструктурні сервіси вже працюють онлайн.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:00
Все, что касается диджитализации в Украине работает коряво и на костылях. Я поражаюсь от поверхностных знаний руководства в этом направлении, на постах госслужащих.
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