Торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,20-28,22 гривень.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 19:42
Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22
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Дивися повний текст Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22.
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