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Міжбанк: гривня утримала
позиції на 28,19-28,22

Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:42

Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 28,20-28,22 гривень.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня утримала позиції на 28,19-28,22.
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