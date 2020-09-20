RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суди скасовують штрафи через
те, що поліцейський не може...

Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:24

Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може підписати докази цифровим підписом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90360
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:24

И почему я родился в этой стране ? :( Не, не верно, а то спишут на то что родился в СССР и типа от этого все беды :) Почему я в молодые годы не уехал из этой страны ? Вот так будет вернее ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дальнобійникам виписали мільйонні штрафи (фото)
R2 » Вів 22 вер, 2020 09:49
8 312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 20:04
p_a_l
Українська промисловість може отримати іноземних...
R2 » Пон 21 вер, 2020 15:38
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 16:03
alt402
Через коронакризу квартири на Манхеттені почали здавати...
R2 » Нед 20 вер, 2020 13:43
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 20:05
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (957)
22.09.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.