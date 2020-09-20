Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може підписати докази цифровим підписом.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:24
Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суди скасовують штрафи через те, що поліцейський не може підписати докази цифровим підписом.
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:24
И почему я родился в этой стране ? Не, не верно, а то спишут на то что родился в СССР и типа от этого все беды Почему я в молодые годы не уехал из этой страны ? Вот так будет вернее
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