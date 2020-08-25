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Apple хоче навчити Siri
говорити українською

Apple хоче навчити Siri говорити українською
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:01

Apple хоче навчити Siri говорити українською

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple шукає аналітика анотацій, який володіє українською мовою, щоб навчити свого голосового помічника Siri розуміти її.

Дивися повний текст Apple хоче навчити Siri говорити українською.
R2
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