Компанія Apple шукає аналітика анотацій, який володіє українською мовою, щоб навчити свого голосового помічника Siri розуміти її.
Дивися повний текст Apple хоче навчити Siri говорити українською.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:01
Apple хоче навчити Siri говорити українською
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Дивися повний текст Apple хоче навчити Siri говорити українською.
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