Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
Дивися повний текст Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 03:54
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через...
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Дивися повний текст Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн.
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