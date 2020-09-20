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Дослідники описали новий спосіб
відмивання грошей через...

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 03:54

Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через...

Пропонуємо до обговорення:
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».

Дивися повний текст Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн.
R2
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