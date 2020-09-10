Про це він повідомив під час Global Outlook в Києві у вівторок.
Дивися повний текст Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні - Фіала.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 07:10
Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення...
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Дивися повний текст Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні - Фіала.
Додано: Сер 23 вер, 2020 07:11
Какая сильная команда..... Прям сигналами курсом управляет......Что ни день, то прям откровения и пример для подражания... Как оно до этого работало всё????.....
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