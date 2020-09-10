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Нова команда НБУ дала ринку
сигнал про недопущення...

Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 07:10

Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час Global Outlook в Києві у вівторок.

Дивися повний текст Нова команда НБУ дала ринку сигнал про недопущення зміцнення курсу гривні - Фіала.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 07:11

Какая сильная команда..... Прям сигналами курсом управляет......Что ни день, то прям откровения и пример для подражания... Как оно до этого работало всё????.....
svetoch-10
 
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