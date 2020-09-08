Це на 7% менше порівняно з 1 cічня 2020 р. та на 4% менше порівняно з вереснем 2019 року.
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали вересневу ПСО ціну газу для виробників тепла.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 08:44
У Нафтогазі назвали вересневу ПСО ціну газу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі назвали вересневу ПСО ціну газу для виробників тепла.
Додано: Сер 23 вер, 2020 08:44
Какой-то рынок не рыночный. Пересечным в розницу по рыночной вроде бы цене, предлагают по 4,70 за все (кроме транспортировки), а производителям тепла (оптовикам) в рамках каких-то там обязательств по 4320 + 20% НДС = 5184.
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