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В Україні посилили покарання за викрадення авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті президента.
Дивися повний текст В Україні посилили покарання за викрадення авто
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Додано: Сер 23 вер, 2020 11:03
те діло що треба було зробити ще позавчора
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vitaliy_panchuk
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