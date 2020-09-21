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В Україні посилили покарання
за викрадення авто

В Україні посилили покарання за викрадення авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:03

В Україні посилили покарання за викрадення авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті президента.

Дивися повний текст В Україні посилили покарання за викрадення авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:03

те діло що треба було зробити ще позавчора
vitaliy_panchuk
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