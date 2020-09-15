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Голова держпідприємства НАН попався на великому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Керівника одного з держпідприємств, що входять до складу Національної академії наук, викрили у вимаганні великого хабара.
Дивися повний текст Голова держпідприємства НАН попався на великому \"земельному\" хабарі
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Додано: Сер 23 вер, 2020 11:22
41 сотка за 200 тыс долл ... жадный академик
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