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Голова держпідприємства
НАН попався на великому...

Голова держпідприємства НАН попався на великому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:22

Голова держпідприємства НАН попався на великому...

Пропонуємо до обговорення:
Керівника одного з держпідприємств, що входять до складу Національної академії наук, викрили у вимаганні великого хабара.

Дивися повний текст Голова держпідприємства НАН попався на великому \"земельному\" хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:22

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