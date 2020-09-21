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«Яндекс» вирішив купити
Тінькофф-банк за $5,5 млрд

«Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 13:38

«Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Твердого рішення по угоді і точних умов продажу ще немає.

Дивися повний текст «Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 13:38

а нам це до чого? ви ж пам'ятаєте, що московія - агресор, а яндекс - заборонений ресурс?
kyiv7777
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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