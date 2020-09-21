Твердого рішення по угоді і точних умов продажу ще немає.
Дивися повний текст «Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 13:38
«Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд.
Додано: Сер 23 вер, 2020 13:38
а нам це до чого? ви ж пам'ятаєте, що московія - агресор, а яндекс - заборонений ресурс?
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