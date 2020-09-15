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У держбюджеті-2021 передбачать
кошти на лабораторії з...

У держбюджеті-2021 передбачать кошти на лабораторії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 14:03

У держбюджеті-2021 передбачать кошти на лабораторії з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Державному бюджеті на 2021 рік мають бути закладені кошти на створення сучасної біологічної лабораторії з розробки вакцин.

Дивися повний текст У держбюджеті-2021 передбачать кошти на лабораторії з розробки вакцин.
R2
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В стране где де факто правит ахметов и медведчук где дорогу не могут построить не украв пол бюджета не может быть создана безопасная вакцина
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