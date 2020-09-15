|
|
У держбюджеті-2021 передбачать кошти на лабораторії з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Державному бюджеті на 2021 рік мають бути закладені кошти на створення сучасної біологічної лабораторії з розробки вакцин.
Дивися повний текст У держбюджеті-2021 передбачать кошти на лабораторії з розробки вакцин
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90368
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 вер, 2020 14:04
Еще одну шайку дармоедов-грантососов на наши карманы повесят...
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1492
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 вер, 2020 14:32
В стране где де факто правит ахметов и медведчук где дорогу не могут построить не украв пол бюджета не может быть создана безопасная вакцина
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор