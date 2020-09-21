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У Нафтогазі розповіли про
перспективні послуги для населення

У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 14:06

У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення

Пропонуємо до обговорення:
В рамках трансформації Нафтогаз готує перспективні продукти для тих українців, хто готовий купувати у нього газ.

Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 14:06

А что делать тем у кого узаконенное рабство от ЦО? Если бы Нафтогаз помог официально избавиться от рабства ЦО то я у него бы бойлер купили .. или даже два а то и три бойлера и потом подарил бы их Нафтогазу)).
Джон
 
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