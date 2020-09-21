В рамках трансформації Нафтогаз готує перспективні продукти для тих українців, хто готовий купувати у нього газ.
Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:06
У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення
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Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення.
Додано: Сер 23 вер, 2020 14:06
А что делать тем у кого узаконенное рабство от ЦО? Если бы Нафтогаз помог официально избавиться от рабства ЦО то я у него бы бойлер купили .. или даже два а то и три бойлера и потом подарил бы их Нафтогазу)).
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