RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці за місяць занесли до
банків понад 1 млрд грн -...

Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 14:59

Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ФГВФО.

Дивися повний текст Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн - ФГВФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90368
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:00

Странные люди, эти украинцы.
Им уже и депозитный налог ввели почти 20%,
и ставки буквально за год упали с 17-18% до 10-11% (и то "грязными"!).
А они всё равно несут деньги в банки...
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Яндекс» вирішив купити Тінькофф-банк за $5,5 млрд
R2 » Сер 23 вер, 2020 13:38
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 13:38
kyiv7777
Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
R2 » Чет 27 сер, 2020 23:24
8 375
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 10:49
_hunter
У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...
R2 » Сер 16 вер, 2020 12:52
2 213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 23:49
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (664)
23.09.2020 15:01
А-Банк (17147)
23.09.2020 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.