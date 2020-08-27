Про це повідомляє ФГВФО.
Дивися повний текст Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн - ФГВФО.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 14:59
Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці за місяць занесли до банків понад 1 млрд грн - ФГВФО.
Додано: Сер 23 вер, 2020 15:00
Странные люди, эти украинцы.
Им уже и депозитный налог ввели почти 20%,
и ставки буквально за год упали с 17-18% до 10-11% (и то "грязными"!).
А они всё равно несут деньги в банки...
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