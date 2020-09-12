Медичні працівники почнуть отримувати підвищені зарплати вже в кінці поточного місяця. На підвищення заробітних плат було виділено 6 млрд гривень до кінця року.
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати підвищені зарплати.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 15:31
У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати підвищені зарплати.
Додано: Сер 23 вер, 2020 15:31
Ещё вчера степанов заявлял,что врачи затягивают результаты анализов на covid и берут за это не малые деньги.За что ДОПЛАТА?
Додано: Сер 23 вер, 2020 16:42
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