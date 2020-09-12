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У МОЗ повідомили, коли
медики почнуть отримувати...

У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:31

У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Медичні працівники почнуть отримувати підвищені зарплати вже в кінці поточного місяця. На підвищення заробітних плат було виділено 6 млрд гривень до кінця року.

Дивися повний текст У МОЗ повідомили, коли медики почнуть отримувати підвищені зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:31

Ещё вчера степанов заявлял,что врачи затягивают результаты анализов на covid и берут за это не малые деньги.За что ДОПЛАТА?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 16:42

  sena_2008atp написав:Ещё вчера степанов заявлял,что врачи затягивают результаты анализов на covid и берут за это не малые деньги.За что ДОПЛАТА?

За работу за копейки в условиях риска для жизни
alter
 
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