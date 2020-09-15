RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для Верховної Ради куплять
14 Toyota Camry за 12 млн...

Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:32

Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Автобаза управління справами Верховної Ради придбає 14 автомобілів Toyota Camry за 12,6 млн гривень.

Дивися повний текст Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн гривень - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90371
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:32

Пир во время чумы продолжается.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:51

А как же "денег нет"?
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара 1, 2
R2 » Вів 15 вер, 2020 14:22
13 1019
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 10:24
Ragnar
У Мережі показали рендери Toyota GR Yaris Cross (Фото)
R2 » Вів 15 вер, 2020 16:40
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 16:40
maestro71
Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року
R2 » Сер 26 сер, 2020 13:53
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 13:53
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (110)
23.09.2020 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.