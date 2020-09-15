Автобаза управління справами Верховної Ради придбає 14 автомобілів Toyota Camry за 12,6 млн гривень.
Дивися повний текст Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн гривень - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 15:32
Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для Верховної Ради куплять 14 Toyota Camry за 12 млн гривень - ЗМІ.
Зараз переглядають цей форум: alter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|