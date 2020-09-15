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Зеленський прогнозує до кінця
року "відчутне та стійке"...

Зеленський прогнозує до кінця року "відчутне та стійке"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 15:38

Зеленський прогнозує до кінця року "відчутне та стійке"...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський прогнозує до кінця року "відчутне і стійке" відновлення економіки України.

Дивися повний текст Зеленський прогнозує до кінця року \"відчутне та стійке\" відновлення економіки.
R2
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Хорошая текстовка. Если бы он с этой речью да на Квартале 95 выступил, зал бы аплодировал :)
Igorten
 
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Это уже не трава, а что-то сильно потяжелее
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