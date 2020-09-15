Президент Володимир Зеленський прогнозує до кінця року "відчутне і стійке" відновлення економіки України.
Дивися повний текст Зеленський прогнозує до кінця року \"відчутне та стійке\" відновлення економіки.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 15:38
Зеленський прогнозує до кінця року "відчутне та стійке"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський прогнозує до кінця року \"відчутне та стійке\" відновлення економіки.
Додано: Сер 23 вер, 2020 15:38
Хорошая текстовка. Если бы он с этой речью да на Квартале 95 выступил, зал бы аплодировал :)
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