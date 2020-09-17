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Шмигаль повідомив, хто може
не платити пенсійний збір...

Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 16:46

Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору при купівлі житла.

Дивися повний текст Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір при купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 16:48

Ну и где этот "порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан" можно прочесть?
Dobrofey
 
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