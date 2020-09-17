Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору при купівлі житла.
Дивися повний текст Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір при купівлі квартири.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 16:46
Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір при купівлі квартири.
Додано: Сер 23 вер, 2020 16:48
Ну и где этот "порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан" можно прочесть?
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