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Шмигаль повідомив, хто може
не платити пенсійний збір...

Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:06

  sersilver написав:Собираешь всю жизнь на квартиру, при этом платишь в пенсфонд при получении зарплаты, а при покупке квартиры опять платишь в песфонд, как то не справедливо... Двойное налогообложение получается. А потом хотят что бы народ разные схемы для уменьшения налогов не выдумывал.


а что вас удивляет? .. вы полукчаете зарплату с которой уплачен налог 18%, идете в магазин и покупаете товар на 20% дороже за свои чистые деньги за счет ндс итого вы уже заплатили 38 % ... добавьтие сюда всякие мыта, акцизы и т.п. быдет уже 50% ... у нас уровень налогообложения до 80% доходит ... 80% дохода вы отдаете государству суммарно с учетом прямых и косвенных налогов/сборов
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:11

  sersilver написав:Собираешь всю жизнь на квартиру, при этом платишь в пенсфонд при получении зарплаты, а при покупке квартиры опять платишь в песфонд, как то не справедливо....
на днях прошла новость, что приняли норму - не платится ПФ1%, если покупается впервые жильё
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 13:12

  Клаус написав:
  sersilver написав:Собираешь всю жизнь на квартиру, при этом платишь в пенсфонд при получении зарплаты, а при покупке квартиры опять платишь в песфонд, как то не справедливо....
на днях прошла новость, что приняли норму - не платится ПФ1%, если покупается впервые жильё


эта норма принята не на днях .. она была ВСЕГДА
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:52

Так, а если квартира куплена до брака, т.е. моя, и покупаем квартиру на мужа - платится 1% или нет?
margarita_im
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