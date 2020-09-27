Шмигаль повідомив, хто може не платити пенсійний збір...
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sersilver написав:Собираешь всю жизнь на квартиру, при этом платишь в пенсфонд при получении зарплаты, а при покупке квартиры опять платишь в песфонд, как то не справедливо... Двойное налогообложение получается. А потом хотят что бы народ разные схемы для уменьшения налогов не выдумывал.
а что вас удивляет? .. вы полукчаете зарплату с которой уплачен налог 18%, идете в магазин и покупаете товар на 20% дороже за свои чистые деньги за счет ндс итого вы уже заплатили 38 % ... добавьтие сюда всякие мыта, акцизы и т.п. быдет уже 50% ... у нас уровень налогообложения до 80% доходит ... 80% дохода вы отдаете государству суммарно с учетом прямых и косвенных налогов/сборов
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