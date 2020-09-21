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Українські банки
збільшили прибуток

Українські банки збільшили прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:05

Українські банки збільшили прибуток

Пропонуємо до обговорення:
У серпні 2020 року прибуток українських банків склав 4,252 млрд грн.

Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:05

С учетом того, что ставки по депо снизили на треть - не удивительно, что доходы начали расти. Уже сейчас процент такой, что особого смысла держать в банке валюту нет. С гривной ситуация тоже неоднозначная.
При этом по кредитным картам никто и на процент(!) не снизил ставку за год!
Watcher
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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