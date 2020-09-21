У серпні 2020 року прибуток українських банків склав 4,252 млрд грн.
Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 17:05
Українські банки збільшили прибуток
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Дивися повний текст Українські банки збільшили прибуток.
Додано: Сер 23 вер, 2020 17:05
С учетом того, что ставки по депо снизили на треть - не удивительно, что доходы начали расти. Уже сейчас процент такой, что особого смысла держать в банке валюту нет. С гривной ситуация тоже неоднозначная.
При этом по кредитным картам никто и на процент(!) не снизил ставку за год!
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