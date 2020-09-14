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Wizz Air запускає рейси
з України в Словаччину

Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:42

Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Дивися повний текст Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 17:43

очевидно авторы заголовков не понимают разницу между запуском и возобновлением?...
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