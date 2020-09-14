Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії.
Дивися повний текст Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 вер, 2020 17:42
Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air запускає рейси з України в Словаччину.
Додано: Сер 23 вер, 2020 17:43
очевидно авторы заголовков не понимают разницу между запуском и возобновлением?...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|