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Вітренко пояснив, навіщо
"Газпром" замовляє додаткові...

Вітренко пояснив, навіщо "Газпром" замовляє додаткові...
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:25

Вітренко пояснив, навіщо "Газпром" замовляє додаткові...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, з якою метою російська компанія "Газпром" бронює додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС, якщо не використовує повною мірою навіть уже заброньовані потужності.

Дивися повний текст Вітренко пояснив, навіщо \"Газпром\" замовляє додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 18:25

молодці , так і треба з москалями працювати
yulukuanov
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